Заявление о выдаче справок о расчетах по налогам надо подавать по утвержденной форме

С 19 октября вступил в силу приказ ФНС от 03.09.2020 № ЕД-7-19/631@, которым утверждена новая форма заявления о представлении справок о состоянии расчетов по налогам, сборам и страховым взносам.

Налоговые органы обязаны представлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому агенту по его запросу справки о состоянии расчетов указанного лица по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам и справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на основании данных налогового органа. Такая обязанность прописана в статье 32 Налогового кодекса.

Направить заявление в ФНС можно лично, почтовым отправлением или через МФЦ.

Справка о состоянии расчетов формируется на дату, указанную в заявлении (запросе). Если в запросе не указана дата, по состоянию на которую формируется справка о состоянии расчетов, или указана будущая дата, справка формируется на дату регистрации этого запроса в налоговом органе.