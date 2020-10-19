Иностранный бизнес жалуется на частые перемены в российскои законодательстве и на его избирательное применение

Иностранный бизнес жалуется на частые изменения российских законов. А также на несоответствие законов сложившимся условиям и их избирательное применение.

Об этом пишут «РБК» со ссылкой на результаты ежегодного опроса иностранного бизнеса в России, проведенного компанией EY в августе—сентябре.

В опросе участвовали 62 компании, из них 49 — участницы Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, работающего в стране с 1994 года.

Вот какие результаты опроса (предполагался выбор нескольких ответов:

50% считают, что постоянные изменения в регулировании снижают инвестиционную привлекательность России.

39% пожаловались на высокие административные барьеры.

34% обратилди внимание на несоответствие законов сложившимся условиям.

31% выделил выборочные трактовку и применение законов, и 15% — недостаточно длительные переходные периоды для измененного регулирования или вовсе их отсутствие.

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Также участники опроса привели примеры хороших и плохих изменений законодательства.

Среди негативных примеров они назвали введение обязательной маркировки потребительской продукции, медленный прогресс в защите интеллектуальной собственности в фармацевтике, отсутствие долгосрочного и стабильного подхода к налогообложению в нефтегазовой отрасли и частое изменение финансовых правил игры. Среди позитивных примеров — развитие трудового законодательства, появление налогового спецрежима для самозанятых, разработка законодательства в сфере защиты капиталовложений, появление мер поддержки несырьевого экспорта, регуляторная гильотина.

При всех негативных условиях ведения бизнеса, для 92% опрошенных — Россия является стратегическим рынком, а 53% планируют расширяться. Правда, в подавляющем большинстве они собираются расширяться только в Москве и Санкт-Петербурге. Среди перспективных для расширения регионов названы Татарстан, Краснодарский край и Хабаровский край.