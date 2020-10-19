Как малый и средний бизнес из разных отраслей открывал счета с начала года. Интересная динамика

Московский кредитный банк (МКБ) проанализировал изменение активности клиентов банка в сегменте малого и среднего бизнеса.

Фаза спада деловой активности была непродолжительной — первые две недели апреля. Именно в апреле количество открываемых бизнесом счетов существенно сократилось и составило 40% от среднегодового показателя. Наблюдалось снижение активности по всем отраслям.

Уже в мае количество открываемых счетов увеличилось и достигло январских значений. В июне банк наблюдал резкий всплеск деловой активности, особенно со стороны сферы услуг (парикмахерские и салоны красоты).

Количество открываемых счетов выросло на 68% в сравнении с маем и в 2,7 раз в сравнении с апрелем. Рост количества открываемых счетов продолжился, в сентябре компании МСБ открыли в банке на 89% больше счетов, чем в январе 2020 года.

Лидерами по количеству открываемых счетов остается непродуктовый и продуктовый ритейл, оптовая торговля и производство, сфера услуг.

«В июне рост количества открываемых счетов был связан с эффектом отложенного спроса. Сейчас же мы наблюдаем органический рост деловой активности клиентов из сегмента МСБ, — рассказывает начальник управления продаж департамента МСБ МКБ Елена Сизова. — Рассчитываем, что активность малого и среднего бизнеса будет возрастать и декабрьские показатели более чем вдвое превысят данные за январь 2020 года».