Путин обсудит резкое повышение НДПИ с крупнейшим бизнесом. Но закон уже подписан

Владимир Путин запланировал онлайн-встречу с Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на следующей неделе, узнал Bloomberg.

В рамках онлайн-встречи представители бизнеса надеются в том числе обсудить повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей металлов и удобрений, а также реагирование на пандемию, рассказали агентству два собеседника в компаниях, руководители которых должны участвовать в мероприятии. Конференция, по информации издания, может состояться в среду, 21 октября.

Федеральный закон, который предусматривает повышение НДПИ на все твердые полезные ископаемые, за исключением угля, алмазов, золота, торфа и общераспространенного сырья был уже подписан президентом и официально опубликован.

Документ предполагает введение «рентного коэффициента» 3,5 к ставке налога на добычу калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, природных солей и чистого хлористого натрия, бокситов, нефелинов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, а также железной руды.

Проект закона появился внезапно и шокировал бизнес. Но Минфину очень нужны деньги — глава министерства Антон Силуанов сообщил о том, что планируется получить 56 млрд рублей в год от такого повышения НДПИ.