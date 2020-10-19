164 тысячи компаний и ИП перевели часть сотрудников на удаленку

В Москве на удаленку часть сотрудников перевели 164 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей. По крайней мере, столько подали сведения о таких сотрудниках.

Об этом сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в эфире телеканала «Москва-24».

«По данным на конец дня воскресенья, подали сведения на mos.ru 164 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Порядка 150 тыс. — это компании, юридические лица, а 14 тыс. — индивидуальные предприниматели. В этих всех компаниях и у индивидуальных предпринимателей работают более 3 млн 600 тыс. сотрудников», — сказал он.

Правда, тех же ИП в Москве 362 тысячи, по данным на 1 сентября. А если вместе с организациями считать — то работодателей наберется больше миллиона. Так что результат выходит пока не такой впечатляющий. Даже с учетом того, что часть тех же ООО — нулевки, а часть ИП — без работников

Цитата по «ТАСС».