Работодателей, не подавших сведения об удаленщиках, просят не штрафовать

Столичное отделение «Ассоциации юристов России» просит не штрафовать работодателей, которые не передали данные об удаленщиках.

«В своем обращении к правительству РФ эксперты рекомендуют уполномоченным органам исполнительной власти не возбуждать административные дела по ст. 20.6.1. КоАП РФ при непредставлении работодателями личных сведений сотрудников. Поскольку сбор таких данных будет противоречить требованиям федерального законодательства, что может привести к незаконному привлечению работодателей к административной ответственности в отсутствие их вины», — отметили в пресс-службе АЮР.

Как пояснили в пресс-службе, комиссия по правовому обеспечению московского отделения АЮР направила в правительство РФ и Совет Федерации заключение об этих требованиях. В нем отмечается, что указ московских властей не соответствует Трудовому кодексу, закону «О персональных данных», а также сложившейся судебной практике и конвенции Совета Европы № 108 «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных».

По материалам «РИА Новости».