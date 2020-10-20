Дополнили перечень «пострадавших ОКВЭД»

Опубликовано Постановление Правительства №1698 от 16.10.2020 «О внесении изменений в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Добавили ОКЭД 49.1 «Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки».

При этом данная норма будет применяться в отношении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородных поездах в регулируемом сегменте пригородных пассажирских перевозок на маршрутах, согласованных субъектом РФ в рамках договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом.

Напомним, раньше в списке по такой деятельности фигурировал ОКВЭД 49.10.1 «Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении».