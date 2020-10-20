Домашний интернет может подорожать на 10-20%

Топ-менеджеры интернет-провайдеров и операторов связи прогнозируют повышение тарифов на домашний интернет на 10%.

Такие данные получили по результатам опроса Telecom Daily, пишут «Ведомости».

Почти 2/3 респондентов заявили о повышении тарифов на услуги связи и интернета на 10-15%. Еще 10% заявили о повышении цен на 20%. 74% опрошенных считают, что атрифы увеличатся выше уровня инфляции.

Также опрошенные назвали причины поднятия тарифов:

70% считают причиной пандемию коронавируса;

56% закупают оборудование, По и медиаконтент за валюту, которая тоже растет в цене;

30% называют среди причин закон Яровой и другие капиталоёмкие инициативы российских властей, вроде программы «Доступный интернет»;

Как отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, тарифы на интернет растут с 2018 года, до этого их сдерживала конкуренция между провайдерами. Причем, повышение тарифов может быть не прямым, а косвенным — абоненту говорят, что его тариф теперь архивный, а его подключат к более быстрому и с большим количеством опций, но дороже.

В то же время большинство операторов (78%) на сегодняшний день не испытывают серьезных финансовых трудностей, свидетельствуют данные опроса. 46% респондентов Telecom Daily заявили, что денежных средств хватает не только на поддержание, но и на развитие бизнеса.