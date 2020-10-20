Сбер будет следить за тратами и перемещением россиян

В Сбере собираются отслеживать данные россиян о том, где они тратят деньги, а после продавать такую аналитику властям и бизнесу. По их мнению, это поможет в развитии городов и нахождении оптимальных мест для открытия магазинов.

Об этом пишут «РБК» со ссылкой на вице-президента Сбербанка Вячеслава Карташова.

Сервис будет анализировать банковские транзакции россиян, сопоставлять их с информацией о физическом расположении торговых точек, которой располагает сервис 2ГИС, и с помощью этого рекомендовать бизнесу решения в сфере управления недвижимостью и земельных отношений, например где выгоднее разместить новый магазин.

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Также сервис можно будет применять для понимания миграционных потоков в крупных городах, о перемещении горожан между городом и пригородами, для городского и транспортного планирования.

«Сбербанк уже получил запросы от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей. Геоаналитика может пригодиться и малому бизнесу» — отметил Карташов.

Новый сервис должен заработать в рамках платформы «СберАналитика».

Источниками данных могут быть:

наличные и безналичные денежные потоки физических и юридических лиц, которые охватывают 90% населения и 60% организаций;

транзакционная активность в терминалах Сбербанка по приему карт, которыми оснащены 70% торговых точек;

карты и банкоматы Сбербанка;

открытые данные, данные партнеров и «дочек» банка.

В Сбербанке обещают, что данные будут использоваться в обезличенном виде.