В организации шлют письма, что у них выявлен зараженный. Только шлют по вывеске, и порой соседям

В Москве рассылают письма по организациях, мол, выявлен сотрудник, заболевший коронавирусом. Предоставьте по нему все данные, плюс с кем и когда контактировал. Но суть в том, что рассылают даже не по наименованию или ИНН организации, а по вывеске.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Тут уже мелькала инфа, что письма шлют. Но знаете ли в чем приколы? Во первых, адресовано оно не по названию юрлица, а по коммерческой вывеске, типа „парикмахерская Глаша“, и пришло на мейл, который на сайте указан. А во вторых, указанный ФИО — сотрудник не этой „вывески“, а соседней. Цифровые технологии эпидемиологи освоили, ага».

А вот само письмо:

А ведь придется отписываться, говорить что «не наш» сотрудник, а соседний.

Вот что в комментариях пишут:

«Да кто-нибудь сторонний взял и указал вывеску, которую запомнил, как место своей работы. Или вообще, происки конкурентов. Скорее всего, при получении б/л указал название вывески, чтобы со своей работы не выперли».

Как поясняет автор, болеет у них сотрудник, а письмо к их соседям прилетело.

Кому-то тоже подобное прилетело:

«Нам такую писюльку на почту прислали, нет не инн организации только название. И сотрудника у нас не было с таким ФИО. Отписку соорудили и все».

А кто-то рассказывает не самые хорошие случаи:

«Нам уже на троих наших реальных сотрудников такое пришло... И я реально в шоке. Выяснилось, что одна сотрудница из-за зарплаты ходила на работу в то время как ее муж болел дома этим вирусом».

А потом удивляемся, откуда столько заболевших.