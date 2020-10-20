Недостроенное административное здание может облагаться налогом на имущество

Минфин в письме от 22.09.2020 № 03-05-05-01/82796 разъяснил, как облагается налогом на имущество объект незавершенного строительства административного здания, приобретенного в 2019 году

Объекты незавершенного строительства, отвечающие установленным пунктом 4 ПБУ 6/01 критериям основных средств, подлежат обложению налогом на имущество организаций в соответствии с подпунктом 1 статьи 375 НК РФ исходя из среднегодовой стоимости имущества.

Налогом на имущество, рассчитываемым от кадастровой стоимости, облагается недвижимость указанная в законе субъекта РФ, устанавливающем особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости в соответствии со статьей 378.2 НК РФ, а также в региональном Перечне объектов недвижимого имущества.

Такой недвижимостью, в частности, являются

административно-деловые центры и торговые центров (комплексы) и помещений в них;

нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Таким образом, делает вывод Минфин, приобретенное в 2019 году нежилое административное здание подлежит обложению налогом на имущество организаций в соответствии со статьей 378.2 НК РФ вне зависимости от его учета на балансе и ведения капитального ремонта.