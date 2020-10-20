Системообразующей компании отказали в отсрочке исполнения судебного акта

Системообразующая компания не хотела исполнять судебный акт, и просила суд дать отсрочку по его исполнению в связи с тем, что у нее тяжелое положение и она относится к пострадавшей отрасли. Но суд ей отказал.

ПАО «ГТЛК» в рамках вступившего в законную силу судебного акта должна была выплатить предприятию-банкроту более 500 млн рублей. Внушительная сумма набралась из-за признания нескольких договоров лизинга недействительными, конкурсный управляющий свою работу делает добросовестно, формирую конкурсную массу. Причем, уже выдан исполнительный лист, идет исполнительное производство.

Истец пытался через Арбитражный суд Смоленской области получить отсрочку по исполнению данного судебного акта, взывая к тому, что сейчас пандемия, они относятся к пострадавшей отрасли и к перечню системообразующих предприятий. При этом, отмечает суд, стоимость имущества истца составила 1044 811 830,00 руб., стоимость чистых активов — 107 781 069 000,00 руб.

«Взыскание с ПАО „ГТЛК“ денежных средств в пользу АО „Ситалл“ негативно отразится на финансовых показателях деятельности системообразующего предприятия» — ходатайствовал истец.

На что суд отметил следующее:

«ПАО „ГТЛК“ каких-либо доказательств своего сложного финансового положения, а именно справок о состоянии счетов, свидетельствующих об отсутствии денежных средств на этих счетах, документов бухгалтерской отчетности, характеризующих финансовое состояние, в частности, динамику и состояние дебиторской и кредиторской задолженности, степень ликвидности активов, выполнение плана по прибыли предприятия, не представило» — указал суд.

При этом, суд не поленился зайти на официальный сайт истца и взять оттуда информацию о его финансовом состоянии:

«В соответствии с отчетом о финансовых результатах за январь -июнь 2020 года, размещенном на официальном сайте ПАО „ГТЛК“, за указанный период ПАО „ГТЛК“ сработал с чистой прибылью в размере 408 244 000 рублей. Согласно отчету о финансовых результатах за январь -декабрь 2019 года чистая прибыль ПАО „ГТЛК“ за 2019 год составила 2 803 586 000 рублей. Согласно отчету об изменениях капитала за январь — декабрь 2019 года чистые активы ПАО „ГТЛК“ на 31 декабря 2019 года составляли 107 382 160 000 рублей».

Кроме того, суд указал на то, что предоставление отсрочуи нарушит баланс интересов сторон и приведет к ущемлению прав и законных интересов взыскателя и его кредиторов, поскольку эта отсрочка повлечет к задержке формирования конкурсной массы предприятия-банкрота.

В результате, истцу в отсрочке было отказано.

Дело №А62-4766-78/2014,определение можно скачать во вложении.