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Люди предлагают за отдых на российских курортах давать дополнительные дни к отпуску

Многие люди предпочитают отдыхать за границей. При этом бюджет России и сфера туризма теряют клиентов и деньги. 

Инициативный россиянин придумал, как решить эту проблему.

Он отметил, что отпуск в 28 дней очень короткий. Вот если бы к отпуску давали еще дополнительные дни специально для отдыха в России, то многие несомненно бы воспользовались такой возможностью.

Гражданин разместил свою инициативу на сайте РОИ. Предлагается предоставлять дополнительные (до календарных 14 дней) дни отпуска к имеющимся 28 тем гражданам, кто проводит эти дополнительные дни в турпоездках по России.

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