В целях экономии Минфин предлагает объединить МВД, ФСИН, ФССП и Фельдъегерскую Службу

Минфин в рамках сокращения бюджетных затрат предлагает объединить МВД, ФСИН, ФССП и Фельдъегерскую Службу.

Также ведомство предложило перевести сократить количество сотрудников органов внутренних дел, а часть их перевести на гражданскую службу, увеличив им срок выслуги.

В МВД идею восприняли негативно, сказав, что идея противоречивая и не приведет к нужному результату. А эксперты предрекают рост коррупции, снижение качества работы и отток кадров в случае реализации этих мер.

Кстати говоря, подобную инициативы Минфин предлагает и для армии. Предлагается сократить вакансии, а также часть должностей перевести в разряд гражданских служащих. Среди должностей — юристы, финансисты, медики, кадровики.

«Объединение нескольких структур в один блок может дать отрицательный эффект хотя бы с точки зрения борьбы с коррупцией,— считает председатель профсоюза полиции Михаил Пашкин.— Мы знаем, что немало претензий в этом смысле можно предъявить и сотрудникам органов внутренних дел, и их коллегам из ФСИН. Создание единого силового монстра может резко ухудшить ситуацию. И конечно, сокращать полицейских дальше уже нельзя. Наша организация на Дальнем Востоке сообщает, что там в некоторых районах на одного участкового уполномоченного приходится по четыре-шесть участков. А ведь с него первого спрашивают за любое ЧП на его территории».

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Вообще, инициатива напоминает попытку скрестить ужа, ежа и носорога. Как по абсурдности, так и по возможным последствиям.

По материалам «Коммерсантъ».