Минфин ввел в действие новый МСФО с поправками по аренде из-за пандемии Covid-19

Минфин ввел в действие новый МСФО «Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19 (Поправка к МСФО (IFRS) 16)». Приказ от 05.10.2020 № 226н официально опубликован.

Поправка, как видно из названия, внесена в МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который содержит принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде.

Изменения потребовали потому, что в 2020 году арендодатели недвижимости имеют право на отсрочки и рассрочки по уплате налогов, а также иные льготы в случае, если они в период пандемии коронавируса предоставили арендаторам помещений отсрочку по арендной плате.