Госдума рассмотрит три варианта индексации пенсий

29 октября Госдума рассмотрит сразу три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Речь идет о законопроектах, внесенных в Госдуму «Справедливой Россией» (№ 992541-7), ЛДПР (№ 967775-7), и сенатором Василием Иконниковым (КПРФ) (№ 902475-7).

Ранее президент поручил кабмину проработать вопрос о восстановлении индексации.

Авторы всех трех инициатив считают, что документы следует объединить и учесть уже при принятии бюджета на 2021 год, пишут «Известия».

Напомним, ранее в ЛДПР возмутились, что у них украли идею индексации пенсий работающим пенсионерам:

Законопроект ЛДПР, касающийся индексации пенсий работающим пенсионерам, в Госдуме решили преподнести как идею эсеров и партии власти. ЛДПР требует, чтобы представители других парламентских партий прекратили воровать наши идеи, выдавая их за свои.

Во фракции «Справедливой России» убеждены, что первенство этой инициативы принадлежит ей. Однако ничего не имеют против, если все законопроекты соберут в один, который в итоге будет принят Госдумой и учтен в бюджете на 2021 год.

В зависимости от параметров и сроков выплат на эти цели может потребоваться 184 млрд, 368 млрд или 1,3 трлн рублей.