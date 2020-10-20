Медведев вновь предложил обсудить четырехдневную рабочую неделю

Зампред Совбеза Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации», вновь поднял вопрос об обсуждении четырехдневной рабочей недели.

Он отметил, что в стране уже началась корректировка трудового законодательства по новым формам занятости, и выразил уверенность, что с развитием цифровых технологий такая корректировка продолжится.

«Все идеи, которые высказывались, на мой взгляд, все равно должны оставаться в сфере обсуждения, включая, кстати, и идею четырехдневной рабочей недели», — сказал Медведев.

Говоря о трансформации трудовых отношений в период пандемии, Медведев отметил, что «наиболее безболезненно проходят кризис работодатели, которые сумели перевести значительное количество сотрудников в режим удаленной занятости».

При этом он подчеркнул, что такое возможно не во всех случаях, и обратил внимание, что «на удаленке возникло и много трудностей, связанных с защитой прав работников и с планированием [ими] своего рабочего времени и времени отдыха».

По материалам «ТАСС».