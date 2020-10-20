ЗАО «Башня Федерация» могут оштрафовать на 300 тысяч за неперевод сотрудников на удаленку

Вслед за «Нестле», за нарушение требования по отправлению работников на удаленку могут оштрафовать ЗАО «Башня Федерация». На 300 тысяч.

Об этом сообщил директор ОАТИ Москвы Дмитрий Комаров, пишет «Интерфакс». Он напомнил, что такой штраф предусматривает статья 20.6.1 КоАП России.

Кстати, в «Нестле Россия» возразили по поводу штрафа. Они перевели 50% сотрудников на удаленку, но не смогли внести данные на mos.ru.

«Ежедневно более 50% состава сотрудников московского офиса работают в удаленном режиме. Списки сотрудников, находящихся на удаленном формате работы, доступны и готовы к предоставлению, однако компания столкнулась с техническим сложностями при загрузке требуемых сведений на портал mos.ru», — заявили в пресс-службе «Нестле Россия».

Также тами подчеркнули, что «все возможные шаги для загрузки данных на портал» предпринимаются с 12 октября.