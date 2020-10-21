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Агрегаторов такси могут обязать регистрировать филиалы в каждом регионе. Вот такая цифровизация

Депутаты предложили новое требование для получения разрешения на деятельность службы заказа такси, под которыми понимаются агрегаторы: юридические лица должны быть зарегистрированы, а индивидуальные предприниматели — жить на территории того региона, где планируют оказывать услуги.

Такое положение содержится в версии законопроекта о такси, подготовленной ко второму чтению, с ней ознакомился РБК.

Агрегаторы такси раскритиковали предложение депутатов. «Считаем, что требование о регистрации агрегатора такси в каждом субъекте излишним и создающим лишь административные барьеры для ведения бизнеса. Это также противоречит самой сути агрегаторов такси, которые являются информационными сервисами и не имеют объектов производства, которые привязаны к какой-либо территории», — рассказал представитель «Ситимобила».

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По словам представителя ГК «Везет», которая сейчас имеет водительские офисы в 116 городах, они «долго шли по пути централизации юридических лиц». «Прежде всего, заинтересованная в этом сторона — налоговая инспекция России. Мы потратили много сил, чтобы реорганизовать компанию и избавиться от сотни юрлиц в 116 городах страны. Возврат раздробленности — риск потерять прозрачность», — настаивает он. Кроме того, в тексте проекта использованы неясные формулировки, в каком именно виде нужно присутствовать в регионах.

Выполнение указанных норм приведет «исключительно к дроблению бизнеса и росту операционных расходов», считает представитель сервиса такси «Максим».

Компаниям придется снимать офисы для филиалов и нанимать сотрудников. По словам источника РБК в еще одном агрегаторе, подобное правило противоречит логике цифровых сервисов и может создать прецедент. «ВКонтакте», Ozon, AliExpress или любой другой цифровой сервис тогда тоже должны открывать филиал в каждом регионе.
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Что еще предусматривается в законе:

  • разрешить работу в такси для водителей в статусе самозанятых, если они являются гражданами России;
  • тарифы разрабатывают таксопарки и ИП, если иное не предусмотрено договором с агрегатором такси; они могут учитывать время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности;
  • в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе могут быть установлены регулируемые тарифы на перевозку легковым такси; случаи и порядок их применения, а также компенсацию перевозчикам могут устанавливать власти этих городов;
  • в любом регионе страны могут быть установлены регулируемые тарифы на такси для тех, кто не работает через агрегаторов и принимает заказы вблизи объектов транспортной инфраструктуры; правительство или главы регионов смогут устанавливать квоты на количество разрешений на таксоперевозки для ИП, которые не привлекают в качестве водителей иностранцев;
  • в салоне такси должно быть установлено устройство, которое будет регистрировать информацию о скорости и маршруте его движения, о времени управления и отдыха водителя транспортного средства; таксопарки будут обязаны не передавать водителю информацию о заказе в период его обязательного отдыха и др.

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