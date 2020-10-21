В заявлении на детское пособие с 3 до 7 лет добавят ИНН работодателя. Но указывать его будут не все

В заявлении на детское пособие нужно будет указывать ИНН работодателя. Но только для случаев, когда работодатель — ФСБ, ФСИН, Минобороны или другое «силовое» ведомство.

В целях совершенствования порядка предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет внесут поправки в Постановление Правительства от 31.03.2020 № 384. Проект опубликован на федеральном портале.

Изменения касаются семей, в которых родитель работает в «силовых ведомствах».

Дело в том, что Соцзащите для определения критерия нуждаемости нужны сведения о размере денежного довольствия сотрудников «силовых» ведомств, поставщиком которых является ФНС.

В свою очередь, на текущий момент ФНС не располагает сведениями о доходах сотрудников «силовых» ведомств.

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В связи с этим предлагается закрепить возможность ФНС осуществлять запрос сведений о доходах военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии, работников органов принудительного исполнения напрямую у этих ведомств.

Для этого изменится форма заявления на получение пособия. Бланк пополнится полями для указания места работы и ИНН налогового агента.

Заполнять эти графы надо будет только на сотрудников «силовых» ведомств.

Кроме того, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ФСБ, госохраны, проектом предлагается обязать документарно подтверждать наличие и размер дохода посредством личного посещения Соцзащиты, потому что пока ФНС не может запрашивать эти данные у силовиков.