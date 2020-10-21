Фиксированные взносы хотят изменить. Потому что 300 тыс. для расчета 1 % – это давно неактуально

Буквально на днях Президент подписал закон об установлении размера фиксированных взносов ИП на 2021 год в статье 430 НК. И вот уже в эту статью хотят внести поправки.

Инициаторами законопроекта № 1040740-7 выступает Ярославская областная Дума.

Речь идет о сумме дохода в 300 тыс. рублей, свыше которой начисляется 1 % взносов.

Она не менялась с 2014 года. С тех пор общий уровень инфляции составил порядка 46 %.

Предлагается ежегодно индексировать эту величину начиная с 2021 года пропорционально увеличению фиксированного размера страховых взносов на ОПС. При этом фиксированный размер страховых взносов на ОПС не может быть установлен в размере более 10 % предельной величины дохода плательщика.

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Напомним, в 2021 году фиксированные взносы на ОПС составляют 32 448 руб. Увеличения не произошло.

Судя по тексту проекта, повышать 300-тысячную сумму в 2021 оснований нет (300 000 * 32 448/32 448 = 300 000).

В то же время по задумке авторов фиксированный взнос в 2021 году не может быть больше 30 000 руб. (300 000 * 10%), а его становили в 32 448 руб.

В пояснительной записке к проекту говорится следующее (прямая цитата):

Ежегодная индексация величины доходов предпринимателей будет стимулировать налоговую дисциплину, уменьшится количество расчетов, предоставляемых в налоговый орган. Кроме того, доля страховых взносов от доходов будет оставаться постоянной, что, в свою очередь, создаст для предпринимателей предсказуемую и благоприятную налоговую среду.