Документы для составления мотивированного мнения ФНС переведут в электронный вид

На федеральном портале опубликованы формы и форматы документов, используемых налоговым органом при составлении мотивированного мнения.

Поясним, речь идет о налоговом мониторинге.

ФНС приглашает всех желающих присоединиться к обсуждениюпроекта.

После утверждения приказа налогоплательщики будут направлять в электронном виде в налоговый орган не только запрос о предоставлении мотивированного мнения, но и уведомление о согласии или несогласии с ним, а также разногласия на мотивированное мнение.

Налоговый орган, в свою очередь, также сможет направить налогоплательщику мотивированное мнение в электронном виде по ТКС.

Обновление форм и форматов — один из этапов комплексного проекта по совершенствованию налогового мониторинг, отметили в ФНС.

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В перспективе обмен документами между налоговым органом и участниками налогового мониторинга будет полностью автоматизирован.

Кроме того, будет обеспечен учет мотивированных мнений и взаимосогласительных процедур.

Мотивированное мнение дает возможность налогоплательщикам:

получить позицию налогового органа в отношении сложных сделок или специфических операций;

значительно снизить налоговые риски;

ускорить решение спорных ситуаций;

повысить уровень определённости и избежать в будущем доначислений сумм налогов, пеней и штрафов.

Согласование с ФНС позиции по налогообложению востребовано у компаний. За четыре года в рамках налогового мониторинга налоговые органы составили 71 мотивированное мнение, 73 % (52 шт.) по запросу организаций. Чаще всего налогоплательщики обращались с вопросами о правильности отражения сделок и их результатов с точки зрения налогов и сборов, по исчислению и уплате в бюджет налога на прибыль, НДС и НДПИ.