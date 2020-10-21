Документы для составления мотивированного мнения ФНС переведут в электронный вид

На федеральном портале опубликованы формы и форматы документов, используемых налоговым органом при составлении мотивированного мнения.
Поясним, речь идет о налоговом мониторинге.
ФНС приглашает всех желающих присоединиться к обсуждениюпроекта.
После утверждения приказа налогоплательщики будут направлять в электронном виде в налоговый орган не только запрос о предоставлении мотивированного мнения, но и уведомление о согласии или несогласии с ним, а также разногласия на мотивированное мнение.
Налоговый орган, в свою очередь, также сможет направить налогоплательщику мотивированное мнение в электронном виде по ТКС.
Обновление форм и форматов — один из этапов комплексного проекта по совершенствованию налогового мониторинг, отметили в ФНС.
В перспективе обмен документами между налоговым органом и участниками налогового мониторинга будет полностью автоматизирован.Кроме того, будет обеспечен учет мотивированных мнений и взаимосогласительных процедур.
Мотивированное мнение дает возможность налогоплательщикам:
- получить позицию налогового органа в отношении сложных сделок или специфических операций;
- значительно снизить налоговые риски;
- ускорить решение спорных ситуаций;
- повысить уровень определённости и избежать в будущем доначислений сумм налогов, пеней и штрафов.