ВС напомнил, какими способами конкурсный управляющий может истребовать имущество в конкурсную массу

Верховный суд напомнил о способах, с помощью которых конкурсный управляющий может истребовать имущество для конкурсной массы, если бывший руководитель уклоняется от его передачи.

Во время банкротства предприятия «Сибсервис» конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании от бывшего руководителя материальных ценностей, имущества, бухгалтерской и иной документации должника. В трех инстанциях бывшего руководителя обязали передать управляющему транспортные средства организации в количестве 49 единиц. Суды решили, что он имущество не вернул.

Однако в ВС с таким продходом не согласились, указав, что одного факта невозврата мало для удовлетворения такого заявления. Нужно доказать, что он им действительно владеет и уклоняется от его передачи. Или всячески препятствует осуществлению этой передачи.

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«Поскольку способ защиты права должен соотноситься с характером допущенного нарушения, иск о понуждении к исполнению обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве, допустим в ситуации, когда бывший руководитель должника уклоняется от участия в передаче конкурсному управляющему имущества, владение которым должник не утратил, создает препятствия в доступе к такому имуществу, удерживая ключи от кассы, сейфа, склада должника и т.п.Таким образом, для целей удовлетворения заявления по указным основаниям суду следовало проверить, имеют ли место указанные обстоятельства» — указал ВС.

Заодно Верховный суд в определении напомнил о способах возврата материальных ценностей должника (или восполнения их стоимости):

привлечение к субсидиарной ответственности;

виндикационный иск;

признание сделки недействительной.

«Разрешая настоящий обособленный спор и удовлетворяя требования конкурсного управляющего об обязании бывшего руководителя. передать спорные транспортные средства, суды не установили обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, и как следствие, не определили, из какого правоотношения возник спор,и какие нормы права подлежат применению» — указал суд.

В итоге, решения трех инстанций были отменены, а дело отправлено на новое рассмотрение в первую инстанцию