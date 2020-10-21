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Утверждены новые формы по уведомлению МВД об иностранных работниках

МВД утвердило новые формы и порядок уведомления о привлечении иностранных работников. Приказ от 30.07.2020 № 536 заменит отменяемый с 1 января 2021 года приказ от 04.06.2019 № 363.

Новым документом утверждены:

  • форма ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста, порядок его заполнения;
  • форма уведомления о трудоустройстве иностранного гражданина (лица без гражданства) организацией, оказывающей услуги по трудоустройству иностранных граждан (лиц без гражданства) на территории РФ, порядок представления такого уведомления;
  • форма уведомления об исполнении работодателями и заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) иностранному гражданину (лицу без гражданства) - высококвалифицированному специалисту и порядок подачи уведомления;
  • форма уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства);
  • форма уведомления о прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства);
  • порядок подачи работодателями или заказчиками работ (услуг) уведомлений о заключении и прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства).

Приказ вступит в силу с 1 января 2021 года.

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