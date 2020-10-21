В еще одном регионе предписали работодателям подавать сведения о работниках, отправленных на удаленку

В Нижегородской области работодателей обязали, по примеру Москвы, подавать сведения о работниках, отправленных на удаленку.

Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян в ходе онлайн-совещание с представителями организаций.

При этом, работодателям напомнили, что в первую очередь на удаленку нужно переводить людей в возрасте от 65 лет, беременных и страдающих от хронических заболеваний.

Более того, если сотрудников более 500 человек на предприятии, их предписали разделить на три группы с введением для них разного распорядка дня.

QR-коды для области возвращать пока не планируют.

По материалам NewsNN.