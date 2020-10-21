До марта можно будет оформлять детские пособия без визитов в ПФР и Соцзащиту

Сегодня Госдума в первом чтении приняла закон о выплатах на детей без подачи заявлений до 1 марта 2021 года.

До 1 октября 2020 была приостановлена норма закона о предоставлении родителями пакета документов для оформления детских выплат. Эту приостановку продлят до 1 марта 2021 года, чтобы родители не посещали Соцзащиту и ПФР в период пандемии.

Авторы проекта — депутаты от «Единой России».

Как сообщил руководитель фракции Сергей Неверов, в условиях пандемии важно исключить лишний контакт с другими людьми, что крайне важно, учитывая рост заболеваемости коронавирусом. «Законопроект был направлен на исполнение поручений президента и войдет в число приоритетных для фракции Единая Россия», – цитирует его слова РИА Новости.