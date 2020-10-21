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Бизнес просит Путина не вводить новый карантин

Бизнес просит Путина не вводить новый карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом члены правления РСПП попросили президента на съезде союза.

В начале закрытой встречи с Путиным с докладом выступил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который предложил не вводить тотальные ограничения из-за коронавируса, а принимать точечные меры там, где это необходимо. Миллиардер считает, что более жесткие меры убьют малый и средний бизнес.

Это мнение поддержал и поддержал совладелец и глава «Фосагро» Андрей Гурьев.

По его словам, в регионах необходимы лишь «точечные ограничительные меры», согласованные с предприятиями, и жесткий контроль за их соблюдением. Они уже доказали свою эффективность, отметил бизнесмен.

По словам Мордашова, «Президент эту позицию в целом поддержал».

По материалам «РБК».

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