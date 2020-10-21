Бизнес просит Путина не вводить новый карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.
Об этом члены правления РСПП попросили президента на съезде союза.
В начале закрытой встречи с Путиным с докладом выступил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который предложил не вводить тотальные ограничения из-за коронавируса, а принимать точечные меры там, где это необходимо. Миллиардер считает, что более жесткие меры убьют малый и средний бизнес.
Это мнение поддержал и поддержал совладелец и глава «Фосагро» Андрей Гурьев.
По его словам, в регионах необходимы лишь «точечные ограничительные меры», согласованные с предприятиями, и жесткий контроль за их соблюдением. Они уже доказали свою эффективность, отметил бизнесмен.
По словам Мордашова, «Президент эту позицию в целом поддержал».
По материалам «РБК».