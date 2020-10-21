К организации работы на удаленке есть много вопросов, сказал Путин

Президент сказал, что к организации работы на удаленке есть много вопросов, и что там нужно соблюсти баланс интересов как бизнеса, так и работников.

«Что касается дистанционки, дистанционной занятости... здесь, конечно, очень много вопросов, безусловно. Здесь нужно обеспечить и интересы бизнеса, работодателя, и интересы работников», — сказал Путин на съезде РСПП.

По его словам, речь идет, например, о том, как высчитывать обеденное время.

«Этим, безусловно, надо заниматься», — добавил президент.

Ну да, какие там проблемы падения трафика, нестабильных интернет-соединений и просто обеспечение необходимым оборудованием работников на удаленке. Тут же время обеденное проблема посчитать. Вдруг, работник не час, а два часа трапезничать изволит. А то и все три.

По материалам «РИА Новости».