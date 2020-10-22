Пять нестандартных ситуаций с больничным листом: разъяснения ФСС

ФСС выпустил разъяснения об оплате больничного в нестандартных ситуациях.

Больничный лист выдан в выходной день

Работнику, заболевшему в выходной день, пособие выплачивается со дня установления временной нетрудоспособности за весь период временной нетрудоспособности, включая нерабочие праздничные и выходные дни.

Больничный лист выдан во время отпуска

Работник, заболевший во время ежегодного оплачиваемого отпуска, имеет право на выплату пособия за все дни нетрудоспособности, а также на продление или перенос на другой срок отпуска в соответствии с количеством дней болезни.

При этом право на получение пособия во время очередного отпуска предусмотрено только в случае утраты трудоспособности, наступившей вследствие заболевания или травмы самого работника. Если же во время ежегодного оплачиваемого отпуска работник возьмет больничный по уходу за заболевшим ребенком или в случае карантина, то пособие за период отпуска ему назначено не будет. В этом случае пособие по уходу за заболевшим ребенком или в случае карантина начисляется с первого дня после окончания отпуска, если ребенок продолжает болеть, или продолжается период карантина.

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По такой же схеме выплачивается пособие в случае болезни работника во время отпуска без сохранения заработной платы.

Нарушен режим во время болезни

Если работник в период болезни нарушил режим, предписанный лечащим врачом, врач делает соответствующую отметку в листке нетрудоспособности. Нарушение режима без уважительной причины является основанием для снижения пособия по временной нетрудоспособности до размера, не превышающего за полный календарный месяц МРОТ, установленного на день наступления нетрудоспособности.

Если заболел после увольнения

Застрахованному лицу, утратившему трудоспособность вследствие заболевания или травмы в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной деятельности, пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается страхователем по его последнему месту работы. При этом оплачиваются все дни болезни до восстановления трудоспособности. Выплата больничного листа после увольнения производится из расчета 60 % оплаты среднедневного заработка, независимо от стажа.