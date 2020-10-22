Пять нестандартных ситуаций с больничным листом: разъяснения ФСС

ФСС выпустил разъяснения об оплате больничного в нестандартных ситуациях.
Больничный лист выдан в выходной деньРаботнику, заболевшему в выходной день, пособие выплачивается со дня установления временной нетрудоспособности за весь период временной нетрудоспособности, включая нерабочие праздничные и выходные дни.
Больничный лист выдан во время отпускаРаботник, заболевший во время ежегодного оплачиваемого отпуска, имеет право на выплату пособия за все дни нетрудоспособности, а также на продление или перенос на другой срок отпуска в соответствии с количеством дней болезни.
При этом право на получение пособия во время очередного отпуска предусмотрено только в случае утраты трудоспособности, наступившей вследствие заболевания или травмы самого работника. Если же во время ежегодного оплачиваемого отпуска работник возьмет больничный по уходу за заболевшим ребенком или в случае карантина, то пособие за период отпуска ему назначено не будет. В этом случае пособие по уходу за заболевшим ребенком или в случае карантина начисляется с первого дня после окончания отпуска, если ребенок продолжает болеть, или продолжается период карантина.
По такой же схеме выплачивается пособие в случае болезни работника во время отпуска без сохранения заработной платы.