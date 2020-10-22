Инфляция третью неделю держится на уровне 0,1% по данным Росстата

Инфляция в России составила 0,1% в период с 13 по 19 октября По данным Росстата, такой показатель сохраняется три недели подряд.

С начала октября потребительские цены выросли на 0,3%, с начала года — на 3,2%. В годовом выражении инфляция на 19 октября (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) была на уровне 3,85%.

Среди продовольственных товаров за отчетную неделю больше всего подорожал сахар — в среднем, на 4%. Также подорожали куриные яйца — на 1,9%

На 1,7% подорожало подсолнечное масло.

Среди остальных продуктов питания выросли цены на гречневую крупу — на 0,8%, сосиски, сардельки, полукопченую и варено-копченую колбасу и сметану — на 0,4%, мясные консервы, мороженую рыбу, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 0,3%, маргарин, молоко, творог жирный и хлеб ржаной — на 0,2%.

Среди подешевевших продуктов — рис и пшено (0,2%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем опустились на 0,3%, в том числе на белокачанную капусту — на 1,6%, яблоки — на 1,5%, морковь — на 1,2%, лук — на 0,3% и картофель — на 0,2%. В то же время огурцы стали дороже на 3%, а помидоры — на 2,5%.

Стоимость бензина и дизтоплива не изменилась.

По материалам «РИА Новости».