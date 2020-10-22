Счетная палата предлагает пересмотреть условия размещения средств в Фонде национального благосостояния

Счетная палата оценила эффективность размещения средств в ФНБ и предложила пересмотреть условия размещения. А еще она считает отчетность Фонда не совсем прозрачной.

ФНБ, или Фонд национального благосостояния — российский государственный резервный фонд, является частью механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу.

«Счетная палата считает необходимым дополнительно проработать условия размещения средств ФНБ. По мнению контрольного ведомства, их нужно инвестировать в более ликвидные финансовые активы, чтобы повысить возможность оперативного возврата», — говорится в тексте сообщения.

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По итогам анализа Счетная палата также отметила ограниченный доступ к отчетности ФНБ, что не позволяет сделать объективные выводы о качестве управления средствами фонда. В этой связи контрольное ведомство предложило повысить прозрачность отчетности о размещении и использовании средств ФНБ.

«Действующие нормативные правовые и методические документы не в полной мере определяют принципы управления средствами ФНБ после достижения его ликвидной части 7% прогнозируемого объема ВВП. Разработанный в 2019 году Минфином России проект федерального закона „О внесении изменений в Бюджетный кодекс“ не принят, возвращен на доработку. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики тоже в недостаточной степени содержат принципы управления средствами ФНБ по достижению 7%», — отметил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, слова которого приводятся в сообщении.

Выходит, Фонд есть, деньги оттуда берутся, но никто толком не знает, как?

По материалам «ТАСС».