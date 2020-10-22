В московских отелях предлагают снимать номера для работы на удалёнке

Московские отели стали предлагать новую услугу — аренда номеров под офисы для работающих на удаленке. После сентябрьского оживления, в октябре начался спад посещаемости.

Услугу запустили операторы гостиничные операторы Accor и Radisson Hotel Group, пишут «РБК».

Услуга «офис в отеле» на этой неделе стала доступна для бронирования на сайте для 43 гостиниц в России, сообщил директор по продажам группы Accor в России, Грузии и странах СНГ Антон Коронелли. Предложение действует как в отелях средней ценовой категории (бренды Ibis и Mercure), так и в люксовых (SO/ и Mövenpick). При брони «офиса в отеле» гость может пользоваться гостиничным номером в качестве личного офиса с 9 до 18 часов.

В свою очередь, Radisson Hotel Group предлагает клиентам так называемые гибридные номера: как уточнил вице-президент российского офиса группы Мачек Мязек, за счет дополнительного технического оборудования эти номера представляют собой сочетание офиса и гостиничного номера. Забронировать такие номера можно как только на дневное время, так и с ночевкой в двух отелях Radisson Blu в Москве.

Вполне хорошая идея, с учетом, что первую волну коронавируса отелям пришлось, мягко говоря, несладко. Правда, эксперты, опрошенные изданием, сомневаются, что эта идея получит долгосрочное развитие, поскольку работать в номере отеля, по их мнению, не очень комфортно.

С другой стороны, если есть возможность дома, то зачем вообще нужно снимать номер в отеле?