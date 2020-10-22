В Подмосковье у посетителей ТЦ и общепита будут измерять температуру

В Московской области торговым центрам и организациям общепита предписали измерять температуру посетителей бесконтактным способом. В случае высокой температуры у посетителя, его не пустят.

Соответствующее постановление губернатора можно скачать во вложении.

«Организации, осуществляющие деятельность торгово-развлекательных центров площадью свыше 5000м2на территории Московской области, организации, предоставляющие услуги общественного питания, обеспечивать бесконтактное измерение температуры тела гражданам при посещении таких торгово-развлекательных центров, объектов общественного питания, и в случае выявления граждан с повышенной температурой —не допускать таких граждан в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых осуществляется деятельность торгово-развлекательных центров, предоставляются услуги общественного питания», — говорится в указе.

Кроме того, с 21 октября по 7 ноября проведение физкультурных и спортивных мероприятий будет проводиться без очного присутствия зрителей.