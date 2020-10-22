Создадут «фабрику данных». Крупный бизнес хочет получать данные от инфосистем государства. А как быть малому и среднему?

Участники рынка больших данных (big data) хотят интегрировать экосистемы частных компаний с государственными информационными системами и готовы платить за доступ к данным властей.

В Минцифры смотрят на инициативу положительно и планируют создать государственную «фабрику данных», с помощью которой бизнес сможет быстро получать доступ к информации. Проблемой, по мнению экспертов, может стать рост риска утечек. Об этом сообщают журналисты газеты «Коммерсантъ».

Комментирует сопредседатель Партии Роста, генеральный директор компании Group‑IB Илья Сачков:

«Я считаю, что это хорошая инициатива, в духе правильной цифровой экономики. Это сильно облегчит достаточно много процессов. Подобная практика: объединения государственных и частных данных реализована во многих развитых странах мира, то есть это на сегодняшний день не является какой-то сложной или нерешаемой инженерной задачей. А вот с точки зрения рисков кибербезопасности, считаю, что развитие инженерного дела неумолимо должно сопровождаться уменьшением желания людей заниматься спекуляциями на этом».

Эксперт отмечает, что с одной стороны необходимо ужесточить ответственность за утечки персональных данных и данных из информационных государственных систем. Это направит риск-менеджмент как частных, так и государственных компаний в то, чтобы тщательнее следить за тем, как обрабатывается информация. С другой стороны необходимо ужесточить и уголовную ответственность за продажу любых персональных данных на территории России.

«Сейчас ответственность за утечку данных: как умышленную, так и не умышленную и за их коммерческую продажу слишком мала, что вовлекает в эту историю большое количество людей», — резюмирует Илья Сачков.

А вот комментарий от Михаила Лапушинского, создателя сервиса «НДФЛка»:

«Это хорошо, что большой бизнес пытается объединиться в какую-то ассоциацию и настроить диалог с государством в части получения доступа к каким-то обезличенным данным, для улучшения жизни граждан, построения своих экосистем. Но в ходе всей этой коммуникации не стоит забывать про средний и малый бизнес, про стартапы, которые должны иметь такой же, равноправный доступ к этим данным. Иначе что у нас получается: большой бизнес при построении своих монопольных экосистем может получать какой-то доступ к данным, а малый бизнес, в силу ограниченных и отсутствия каких-то финансовых ресурсов и отсутствия каких-то лоббистских возможностей абсолютно бесправен в этом поле. Соответственно, как мы можем вообще развивать экономику».

В качестве примера эксперт привел свой проект:

«Простой пример — наш проект по возврату налогов. Мы до сих пор никак не можем интегрироваться с Личным кабинетом ФНС. Клиент нам доверяет возможность быть его представителем в ФНС и подать налоговую декларацию через Личный кабинет, а Налоговая служба абсолютно не развивает никакие инструменты по автоматической интеграции».

Дальше эксперт задается вопросом, а готов ли крупный бизнес сам поделиться своими базами?

«Большой бизнес просит государственные базы раскрыть и дать к ним доступ. А такой же вопрос относится к базам большого бизнеса. В частности, если клиент имеет ипотечный кредит в каком-то банке, и клиент нам доверяет в его интересах обратиться в ФНС и получить налоговый вычет, то почему мы не можем получить те же документы из банка? И большой бизнес прекрасно должен понимать, что требования к государству раскрыть свои базы, это такое же требование к готовности раскрыть свои базы для тех же государственных органов или для малого и среднего бизнеса. Это нужно четко понимать и готовиться к этому, это нормальная практика».

Вообще, ощущение от этого всего такое, что большой бизнес в любом случае эти данные будет получать (и, возможно, получает). Ну а малому и среднему придется традиционно выживать своими силами.