Новому работнику придется сделать запись в бумажной трудовой, даже если он сразу выберет электронную

Компания приняла на работу нового сотрудника и он, вместе с бумажной трудовой книжкой, предоставил заявление о переходе на её электронный вариант. Нужно ли делать запись о приеме на работу в бумажную ТК? Ответ на этот вопрос дал Минтруд в письме № 14-2/ООГ-15729 от 07.10.2020 г.

Как поясняет ведомство, заявление о сделанном выборе между бумажной и электронной трудовой новый работник должен написать уже после того, как будет принят и ему вручат уведомление работодателя.

Т.е. работодатель должен действовать так:

Сделать запись в бумажную ТК. Уведомить работника о необходимости выбора варианта ведения трудовой книжки. Получить у работника заявление. Выдать ему ТК с записью о выборе электронного варианта.

А вот о том, как действовать работодателю после 31 октября, если придет работник с бумажной ТК, в письме Минтруда не написано. Ведь срок уведомления о выборе истекает в этот день.

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