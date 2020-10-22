ПФР обновит правила списания неоплаченных штрафов за СЗВ-М

На федеральном портале сегодня размещен проект Постановления ПФР об утверждении Порядка признания безнадежными к взысканию и списания финансовых санкций за нарушения с формами персучета.
Предыдущее аналогичное Постановление от 28.08.2017 № 600п будет признано утратившим силу.
Штрафы признают безнадежными к взысканию и спишут в следующих случаях:
а) ликвидация организации;
б) признание банкротом ИП;
в) признание банкротом гражданина, не являющегося ИП;
г) смерть физлица — плательщика платежей в бюджет ПФР;
д) принятие судом решения, в соответствии с которым ПФР утрачивает возможность взыскания задолженности по финансовым санкциям;
е) исключение юрлица по решению регистрирующего органа из ЕГРЮЛ;
ж) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа, если с даты образования задолженности по уплате финансовых санкций прошло более 5 лет, в ряде случаев;
з) суммы штрафов, списанные со счетов страхователей в банках, но не перечисленные в бюджет ПФР, если банк ликвидирован.