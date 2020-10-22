Торгово-промышленная палата предложила выдавать мигрантам единый патент для работы в соседних регионах

Торгово-промышленная палата предложила упростить процедуры привлечения трудовых мигрантов и внедрить единый патент, дающий иностранным гражданам право работать в соседних регионах.

Об этом говорится в письме главы ТПП Сергея Катырина первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, с документом ознакомился ТАСС.

«Разработка упрощенных процедур привлечения иностранных работников, осуществляющих деятельность на основе патента, включая возможность получения патента вне зависимости от цели визита, а также внедрение единого патента, дающего иностранным гражданам право работать в соседних регионах (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область)», — говорится в предложениях ТПП.

Также в палате рекомендуют цифровизовать миграционные процессы, вести через электронные сервисы постановку иностранных граждан на миграционный учет и направление различных уведомлений в органы государственной власти.

Кроме того, в ТПП просят разработать меры, «стимулирующие привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов, в том числе предусматривающих дифференциацию размера их заработной платы в зависимости от региона осуществления трудовой деятельности».