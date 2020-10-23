Какие молочные продукты и когда начнут маркировать

Требования по обязательной маркировке молочной продукции будут вводиться поэтапно для разных видов продукции и типов хозяйствующих субъектов, начиная с 20 января 2021 года в добровольном порядке.

Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Обязательные требования начнут вводиться с 1 мая 2021 года, и через два года, 1 мая 2023 года, мы подойдем к полной поэкземплярной прослеживаемости», — цитирует его слова ИА ТАСС.

с 1 мая 2021 года планируется сделать обязательной маркировку мороженого, сливочного масла и сыров;

с 1 июля 2021 года — молока и сливок несгущенных со сроком годности более 28 дней, пахты, свернувшихся молока и сливок, йогурта и кефира, молочной сыворотки, творога, сметаны;

с 1 октября 2021 года — несгущенных молока и сливок со сроком годности 28 дней и менее, несгущенных молока и сливок или с добавлением сахара, безалкогольных напитков, содержащих молочный жир;

с 1 ноября 2021 года фермеры будут обязаны маркировать продукцию при продаже через собственную розницу и прямых продажах.

Не маркируются товары весом единичной упаковки до 30 грамм брутто, питание для детей до 3 лет, специальное и профилактическое питание.