ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 4,25%. Рублю на бирже это мало помогло

ЦБ принял решение не трогать значение ключевой ставки, оставив ее на уровне 4,25%. Судя по торгам на Мосбирже, на рубль это почти не повлияло.

Так, по данным на 13:31 МСК, доллар находился на уровне 76,3 рубля, а евро — на отметке 90,37 рубля, тогда как до публикации решения ЦБ рубль торговался по 76,37 рубля за доллар и 90,44 рубля за евро.

К 13:42 МСК курсы доллара и евро уже немного замедлили снижение по отношению к российскому рублю. Так, доллар США снижался до 76,4 рубля (-0,24%), а евро — до 90,48 рубля (-0,06%).

По материалам «ТАСС».