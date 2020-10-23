До конца этого года власти определятся с распределением НДФЛ 15 %

В правительстве рассчитывают до конца 2020 года завершить всю подготовительную работу по распределению средств, которые поступят от повышенного НДФЛ по ставке 15 %.

Напомним, данные средства будут направлены на лечение больных детей.

Будут созданы специальные структуры, которые будут заниматься этим распределением, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Это будут попечительские экспертные советы. В них войдут «пациентские организации, эксперты, которые занимаются ведением подобного рода пациентов».

«Все доходы, которые поступят от повышения ставки подоходного налога до 15 %, специальным образом будут аккумулироваться в федеральном бюджете и по определенным правилам будут переданы на обеспечение лекарственными средствами, оказание медицинской помощи», — цитирует ее слова «Интерфакс».