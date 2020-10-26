Оплата труда по тарифной ставке будет меньше в предпраздничный день

Бухгалтер работает по совместительству на 0,5 ставки. Оклад в штатном расписании — 28 750 руб. В трудовом договоре установлена оплата по окладу (по часам).

В 2020 году 3 ноября является предпраздничным днем, и совместитель вместо 4 часов отработает 3 часа. Как считать зарплату в ноябре? Такой вопрос был задан Роструду.

Работодатель выбирает между двумя примерами расчета:

1 вариант: 28750*0,5=14375 руб.

2 вариант: 28750:159*79=14284,59руб,

Роструд ответил, что правильным будет второй вариант.

Тем, кому установлена тарифная ставка, «сокращенный» час не оплачивается, так как они получают зарплату только за фактически отработанные часы.