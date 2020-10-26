⚡ Инспекции снова закрываются из-за ковида

Налоговики возобновляют прием в инспекциях по предварительной записи из-за высоких рисков распространения коронавирусной инфекции.

Так, УФНС по Пермскому краю уже выпустило соответствующее письмо.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 налоговые инспекции с 26 октября до особого распоряжения ведут прием налогоплательщиков только по предварительной записи, с обязательным соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора» — пишется в письме.

Заоджно предлагается удобный, по их словам, сервис для онлайн-записи в инспекцию.

Всю входящую корреспонденцию принимают только через специальный бокс.

А с руководством встретиться вообще не получится:

«Личный прием граждан должностными лицами инспекций края, проводимый в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“, не осуществляется до особых указаний».

Как пишут в письме, большинство вопросов можно решить на странице интерактивных сервисов. Или бесплатно позвонив по номеру колл-центра «семь двоек» — 8 800 222 22 22.

Мы следим за состоянием дел в регионах, и будем по мере поступления информации обновлять список.