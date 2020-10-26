Мошенники массово регистрируют поддельные сайты брендов для фальшивых распродаж

В Интернете массово регистрируются домены с названиями популярных брендов. Сайты оформлены через одну и ту же российскую компанию-регистратора и привязаны к серверу, находящемуся на технических площадях компании Ispiria из центральноамериканского государства Белиз, пишет «Коммерсантъ».

Домены имеют окончание —off. Например familiya-off.ru, detskiy-mir-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru, citilink-off.ru.

Эксперты полагают, что сайты могут принадлежать мошенникам, которые готовят кампанию с фальшивыми распродажами.

Сроки блокировки подобных сайтов разнятся: если ресурс распространяет вредоносное программное обеспечение или очевидно является фишинговым, то регулятор или хостинг-провайдер могут заблокировать его всего за один день. Если же сайт не является фишинговым, а только нарушает права бренда, то не всегда удается закрыть его досудебно, отмечают эксперты.