Льготная ипотека оказалась выгоднее застройщикам, чем заемщикам?

Эффект льготной ипотеки по ставке 6,5% сходит на нет, поскольку осенью застройщики повысили цены на жилье. Зато сами застройщики повысили прибыль на 38-52%.

Такие выводы сделало Национальное рейтинговое агентство, пишет «Коммерсантъ».

По данным НРА, к середине октября из-за высокого спроса цены в новостройках Москвы выросли на 10% по сравнению с концом апреля, в Санкт-Петербурге — на 17%, в регионах — в среднем на 7%. По данным системы «Наш.Дом.РФ», в январе—сентябре также заметно подорожали строящиеся квартиры в Подмосковье (на 16,4%) и Калининградской области (на 11,6%).

В аппарате вице-премьера Хуснуллина также считают, что возросший осенний спрос на новостройки (и повышение, как следствие, цен) спровоцировало отсутствие заявлений о продлении льготной ипотеки на следующий год.

По итогам 2020 года в РФ уровень цен на первичном рынке будет соответствовать показателям 2014–2015 годов, но все еще не достигнет значений 2012 года. По данным Росстата, в 2012 году цены выросли на 10,7%, в 2014-м — на 5,7%, в 2015-м — на 6,2%, отметил представитель вице-премьера.

А глава «Дом.рф» Мутко считает, что ипотека — самый надежный способ кредитования:

«Сегодня ипотека — самый надежный сегмент кредитования физлиц. По другим кредитам населению доля просроченной задолженности в пять с лишним раз выше».

Действительно, с чего бы вдруг?