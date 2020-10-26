Путин поблагодарил напряженно работающую Госдуму

Путин на встрече со спикером ГД Володиным поблагодарил парламент за оперативную работу и отметил напряженность его работы.

«Уже сейчас видно, что Государственная Дума, особенно в последнее время, довольно напряженно работает», — оценил он.

В том числе это связано с законами, которые необходимо принять в связи с поправками в Конституцию, добавил президент.

«Я вижу, что работа идет практически по всем направлениям и с точки зрения государственного строительства, социальные законы принимаются, в социальной сфере, в сфере экономики», — продолжил Путин и поблагодарил и Володина, и всех депутатов «за оперативность при принятии решений, связанных с обеспечением ритмичной работы экономики, поддержки граждан, в сфере здравоохранения в период пандемии».

«Спасибо, Владимир Владимирович. Для нас поддержка президента многое значит», — сказал Володин.

Надо было бы первую женщину-космонавта еще поблагодарить. За то, что предложила напрягшую всех поправку.