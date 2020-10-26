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Беззаявительный порядок по субсидиям на ЖКХ продлили до конца года

Правительство продлевает временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца года.

Соответствующее постановление Правительства подписал Михаил Мишустин.

Людям, у которых есть право на такую льготу, не нужно обращаться в органы социальной защиты, писать заявление и подтверждать свой доход. Субсидии будут пролонгироваться автоматически. С 1 октября по 31 декабря они станут предоставляться в том же размере, что и раньше. А уже в следующем году их пересмотрят.

Изначально планировалось, что такой беззаявительный порядок будет действовать до начала октября. Но ситуация с коронавирусом остаётся непростой. Поэтому Правительство приняло решение продлить этот порядок.

Об этом сообщил Михаил Мишустин сегодня в ходе совещания с вице-премьерами.

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