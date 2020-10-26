С января по сентябрь продукты подорожали на 3,3%. Росстат опубликовал данные

В России продукты дорожали с января по сентябрь на 3,3%. А в ЕС — на 1%. Росстат опубликовал сведения о росте цен на продукты в этом году.

При этом в сентябре цены на продукты питания в РФ упали на 0,6%, а в Евросоюзе снизились на 0,3%.

В России за январь-сентябрь наибольший прирост потребительских цен был отмечен на фрукты — 12,9% (в ЕС — 7,3%).

Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подорожали в РФ за 9 месяцев на 7,9% (в ЕС — на 0,7%);

хлебобулочные изделия и крупы — на 6,1% (в среднем по странам ЕС — на 0,9%);

масла и жиры — на 4,2% (в ЕС цены на данную группу товаров снизились на 0,7%);

рыба и морепродукты — на 2,9% (в ЕС — на 1,1%); мясо и мясопродукты — на 1,8% (в ЕС — также на 1,8%);

молочные изделия, сыры и яйца — на 1,1% (в среднем по ЕС — на 0,7%).

Цены на овощи в России за январь-сентябрь снизились на 6,6% (в ЕС — на 3,5%).

По материалам «Интерфакс».