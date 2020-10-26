Применять пониженные тарифы для МСП можно начиная с месяца внесения в реестр

С какого месяца новая организация может применять пониженные тарифы страховых взносов для субъектов МСП? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № БС-4-11/16955@ от 16.10.2020 г.

Для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства, установлены пониженные ставки страховых взносов в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной МРОТ.

Плательщики страховых взносов вправе применять пониженные тарифы страховых взносов, установленные Федеральным законом № 102-ФЗ, при условии внесения сведений о них в реестр МСП с 1-го числа месяца, в котором сведения о них внесены в реестр МСП, но не ранее чем с 1 апреля 2020 года.

Если организация ошибочно не применяла пониженные тарифы, хотя имела на них право, она может сдать корректировочные расчеты по страховым взносам.