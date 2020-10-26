Экономика России восстановится ко II полугодию 2021 года. Так считает Минэкономразвития

Глава Минэкономразвития не видит смысла пересматривать прогноз ведомства о восстановлении экономики. И ждет ее восстановления до докризисных параметров ко II полугодию 2021 года.

«Мы прогнозируем восстановление экономики до предкризисных уровней во втором полугодии следующего года. Но очень много, к сожалению, внешних факторов, очень много и сан-эпид факторов, очень много факторов, того, что происходит в соседних странах, очень много обсуждений возможных и невозможных санкций в отношении того или иного, да. И это все формирует такой тревожный фон и у людей, и у бизнеса», — сказал министр.

Цитата по «ТАСС».

Ну, в идеальных условиях, наверное, восстановится. Чего в современном мире точно ожидать не стоит.