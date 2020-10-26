Судья рассмотрела 268 «карантинных» дел за один день. По 1,5 минуты на каждое

Судья из Нагатинского районного суда Москвы Ольга Шумова 21 сентября рассмотрела 268 дел о карантинных нарушениях. На каждое дело пришлось тратить не более 1,5 минут.

Дважды за восьмичасовой рабочий день Шумовой приходилось в пятиминутный промежуток времени выносить судебное решение по восьми делам. Кроме того, на рассмотрение одного из них она потратила меньше 40 секунд. В общей сложности, начиная с мая, через судью Шумову прошло 2108 жалоб граждан о нарушении самоизоляции.

Работа не покладая рук на благо торжества закона. Ну, не закона, а указов мэра.

Судьи вообще оказались в интересном положении в пандемию. С одной стороны, много оспариваний штрафов, поскольку они, мягко говоря, не соответствуют законодательству. С другой — мэрия хочет сохранить лицо.

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Как пишет издание «Холод»:

«Оказавшись, таким образом, между молотом и наковальней, суды несколько месяцев просто тянули время, избегая каких-либо решений: несмотря на то, что первые жалобы поступили еще в мае, содержательно рассматривать дела судьи начали только через несколько месяцев. До этого суды преимущественно занимались возвратами жалоб по формальным основаниям, а также их пересылкой от одного суда к другому».

Как дальше пишет издание, выход нашли осенью — люди признают вину в обмен на отмену штрафа по малозначительности деяния. Признание вины не дает права на компенсацию морального вреда и возмещение расходов. Но большинство соглашается.